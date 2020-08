Liderança do Vasco no Brasileirão após 8 anos vira febre nas redes

Enquanto os vascaínos vibram bastante com a realidade atual, rivais tentam minimizar o feito com memes provocativos

O incômodo jejum de 2.979 dias, enfim, foi quebrado… Ao bater o Ceará por 3 x 0, na noite dessa quinta-feira (21/8), o Vasco assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, algo que não ocorria desde 23 de junho de 2012. Com 100% de aproveitamento e um jogo a menos que a maioria na tabela, o cruz-maltino se tornou a sensação do Brasileirão 2020 até aqui.

O sucesso inicial sob o comando do técnico Ramon Menezes virou o assunto das redes sociais. Enquanto a torcida vascaína comemora a liderança que não ocorria há oito anos, rivais tentam minimizar o feito e criam memes ironizando.

O fato é que o Vasco soma 9 pontos em três rodadas e ocupa a primeira posição do Brasileirão, ao lado de Internacional e Atlético-MG (esses com um jogo a mais). Na próxima rodada, o time de Ramon Menezes tem outra prova de fogo. Recebe o Grêmio, , no próximo domingo (23/8), a partir das 16h.

Veja alguns tuítes sobre a liderança do Vasco:

"Lá pra agosto as coisas voltam ao normal" Agosto: Vasco líder do brasileirão. pic.twitter.com/m7dwQQU1o8 — Futeboleresenha (@Futeboleresenh2) August 21, 2020

O VASCO DA GAMA É O LÍDER ABSOLUTO DO BRASILEIRÃO! 😎 pic.twitter.com/iEF8pu4C9p — Expresso 1898 (de 🏠) (@expresso_1898) August 21, 2020

ATENÇÃO ISSO NÃO É UM TESTE!!! O Vasco é líder do Brasileirão. Repito: O Vasco é líder do Brasileirão. pic.twitter.com/els2hCI5DL — jogadores de futebol como músicas do spotify (@jogadoresmusica) August 21, 2020

Coisas estranhas em 2020: • Jogo do Botafogo contra o Atlético-MG batendo recorde de audiência na Globo.

• Cruzeiro virando bom pagador.

• Vasco líder do Brasileirão. Algo mais? 🤔 — Planeta do Futebol 🌍 (@futebol_im) August 21, 2020

Acho que vou imprimir a tabela do Brasileirão com o Vasco líder afinal não sei por quanto tempo isso irá durar e muito menos se acontecerá novamente — Gaspar 🇱🇷 (@gasp129) August 21, 2020

