“Literalize”: Projeto no AC estimula leitura em crianças de escolas públicas a partir de doações

| O projeto tem como objetivo cultivar o hábito da leitura nas crianças e adolescentes do interior do nosso estado, através da doação de livros e trabalho voluntário nas bibliotecas da cidade ou das escolas. Os municípios serão determinados de acordo com os nossos parceiros e a localidade de nossos colaboradores. As doações serão destinadas a instituições de ensino da rede pública de nível fundamental e médio. Priorizaremos os municípios do alto acre e vale do juruá, para depois desenvolver o projeto também na capital. Essa é uma organização sem fins lucrativos. Para mais informações, dúvidas ou contribuições, checar nossos destaques ou enviar uma mensagem em uma de nossas redes. #literalizeac