Loja se antecipa, vaza novas camisas do Vasco e irrita diretoria

O novo uniforme do Vasco será lançado oficialmente na noite desta segunda-feira (3/8), no canal da equipe no YouTube. No entanto, o site da loja Centauro se antecipou ao clube e divulgou os modelos no início desta tarde.

Conforme apuração do Globoesporte.com, o vazamento irritou a diretoria vascaína. A expectativa da torcida pelo lançamento era grande, pois o novo patrocinador, a Kappa, foi responsável por “vestir” o Vasco entre os anos de 1997 e 2000, uma das eras mais vitoriosas do clube.

PUBLICIDADE

O acerto entre Vasco e a fornecedora de material esportivo aconteceu em fevereiro. No entanto, o clube teve que esperar até o fim do contrato com a Diadora para anunciar os novos modelos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários