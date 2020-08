Luísa Sonza batiza a cachorra de ‘Gisele Pinscher’ e rouba cena durante entrevista

Cadelinha desfilou ao vivo em cima do sofá

Luísa Sonza foi uma das convidadas do “Encontro com Fátima Bernardes”, nesta terça-feira (4), mas quem chamou mesmo a atenção foi sua cadelinha, Gisele Pinscher. O bichinho apareceu “desfilando” em cima do sofá e seu nome inusitado acabou divertindo os apresentadores.

Nas redes sociais, segundo o portal Uol, diversas pessoas repercutiram a cena e apontaram para a criatividade da dona do hit “Braba” na escolha de nomes.

“Até o nome da cachorra da Luísa é mais bonito que o meu”, brincou uma internauta.

“Eu só queria ter um Pinscher pra copiar o nome da cachorrinha da @luisasonza, Gisele Pinscher”, disse outra

