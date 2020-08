Lulu Santos fala sobre sexualidade e elogia marido Clebson Teixeira

Durante participação no progama Altas Horas, cantor revelou medo de assumir orientação sexual e elencou qualidades do parceiro

Lulu Santos participou do Altas Horas, da Globo, na madrugada deste domingo (16/08), e dividiu com o público como foi assumir o relacionamento com Clebson Teixeira, em 2018. Segundo o cantor, seu maior temor era passar por questionamentos constrangedores, que geralmente são direcionados a pessoas LGBTs.

“Passava o tempo todo morrendo de medo da hora que ia vir aquela pergunta que só fazem para quem é gay, nunca vi uma entrevista dizer assim: ‘Você é hétero?’. É uma curiosidade seletiva o fato daquilo não ter uma clareza. Hoje, não tenho nada a temer, muito menos a esconder. Fui na onda, em vez de querer fazer a onda acontecer, eu surfei. É a melhor coisa”, declarou.

PUBLICIDADE

O cantor, de 67 anos, é casado com Clebson Teixeira, de 28. O pedido para formalizar a relação partiu do atual marido e foi feito durante um show, no Rio de Janeiro, em 2019.

“Foi uma surpresa mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Teve uma coisa de coragem pessoal, que é o jeito dele de fazer as coisas, desde o primeiro momento, quando ele postou a foto em que estávamos juntos, que deflagrou toda a coisa”, elogiou Lulu.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários