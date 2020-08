Mãe de Bruno, do Marrone, é internada por complicações do coronavírus

No Encontro com Fátima Bernardes, o cantor sertanejo afirmou que a mãe idosa precisou ser internada por complicações da doença

Pouco tempo após Bruno & Marrone testarem positivo para o novo coronavírus, a mãe do sertanejo Bruno deu um susto na família após precisar ser internada às pressas devido à complicações da doença. Ela é pertencente do grupo de risco da doença, por ser idosa.

A notícia chegou através do próprio Bruno, em uma entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes, na manhã dessa quinta-feira (6/8). Em uma aparição após o escândalo envolvendo o assédio à Flávia Viana, Bruno revelou que a mãe testou positivo para a Covid-19 e precisou ser hospitalizada após sofrer complicações no quadro de saúde.

“Minha mãe pegou Covid-19 agora, com 77 anos, mas também está bem. Foi medicada antes, já no hospital”.

Após chocar a apresentadora e o público com a notícia, o sertanejo tranquilizou a todos dizendo que os procedimentos já foram realizados e hoje ela já passa bem: “Graças a Deus eu tive a condição de fazer isso por ela. Muita gente não tem condição, e acaba morrendo por falta de cuidado”.

O caso foi encoberto na época e a mãe de Bruno tratada em segredo, devido aos escândalos que o cantor vinha se envolvendo, que incluem elogios à Bolsonaro, campanha para o uso da cloroquina e briga com Marrone em uma live sertaneja. O parceiro de Bruno também contraiu Covid-19, precisou ser internado às pressas e, depois de curado, fez um desabafo dizendo que “quase morreu” da doença.

Como Bruno e Marrone se recuperaram da Covid-19?

Bruno e Marrone já declararam abertamente que testaram positivo para a Covid-19. A dupla sertaneja apoiadora de Bolsonaro chegou a contrair a doença, mas se recuperou e hoje passa bem.

Bruno revelou que não sabia que estava doente, pois os sintomas foram leves e ele nem percebeu. Segundo o sertanejo, ele “bebeu cachaça, pois achou que estava de ressaca”. O pai de Enzo Rabelo chegou a dizer que o único sintoma que sentiu foi a perda do olfato, pegando a forma mais leve da doença.

O mesmo não aconteceu com Marrone. A segunda voz de Bruno chegou a passar muito mal por complicações da doença, como revelou em entrevista: “A minha cabeça ficou zonza. E também tive um pouco de febre, muita dor do corpo, demais, e dor de cabeça como já disse”, relatou o sertanejo, que também perdeu do olfato e relatou ter passado um momento muito difícil.

