Mãe é suspeita de estrangular filho de dois meses e abandonar corpo

A polícia do Pará prendeu nesta segunda-feira (17) uma mulher de identidade não revelada por suspeita de estrangular e abandonar o próprio filho , de dois meses de idade, na cidade de Parauapebas.

A polícia encontrou o corpo em uma construção da cidade após uma denúncia anônima. Em depoimento, o pai da criança afirmou que a mulher teria tido “um surto” poucos dias antes da morte do bebê.

O caso é investigado pela Delegacia da Mulher do município. Os dois outros filhos da mulher, que estavam com a mãe no momento em que ela matou o bebê, serão ouvidos pela polícia.