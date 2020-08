Maior acidente aéreo da história do Acre, que vitimou 23 pessoas, completa 18 anos

A tristeza, a comoção e o luto tomou conta de todo estado do Acre naquele 30 de agosto de 2002. A maior tragédia aérea registrada na história do Acre, com a queda do avião da extinta Rico Linhas Aéreas, completa 18 anos em 2020. Os acreanos vivenciaram um dos momentos mais comoventes, que tomou proporções nacionais, quando 23 pessoas morreram no acidente aéreo, que deixou apenas 08 sobreviventes.

Aquele 30 de agosto deixou não apenas 23 famílias órfãs, mas todo um estado em luto, diante da dor e perda de vidas. A aeronave decolou às 16h25 de Cruzeiro do Sul, com escala em Tarauacá, com destino a Rio Branco. Após fazer escala, o avião enfrentou uma forte tempestade, e ao chegar no espaço aéreo entre Rio Branco e Bujari, a comunicação entre os pilotos e a torre do aeroporto foi interrompida, sendo reestabelecida somente após uma ligação de um dos passageiros, que conseguiu sair das ferragens e conseguiu avisar sobre a queda do avião, em uma casa que se abrigou.

PUBLICIDADE

O avião caiu a pouco menos de 20 km da cabeceira da pista do aeroporto da capital, exatamente na fazenda dos Alves, no ramal Chapada. Na época do acidente acontecia em Rio Branco a ExpoAcre. No momento do embarque, ainda em Cruzeiro do Sul, várias pessoas tentavam comprar passagens para participar da festividade, alguns passageiros que já estavam marcados desistiram da viagem, para dar lugar a outras pessoas.

Um inquérito policial foi instaurado em setembro de 2002 pelo Ministério Público Federal e encerrado em abril de 2010 para apurar a responsabilização penal dos possíveis responsáveis por falhas mecânicas ou pela suposta falta de combustível na aeronave que teria sido a causa do acidente. A Empresa Rico afirmou na época que o acidente foi ocasionado em razão da tempestade que ocorria na região.

Velório coletivo

A cerimônia fúnebre dos 23 passageiros do voo 4823 foi comovente e uniu o estado por completo. Talvez, nenhuma situação uniu tanto o povo do Acre. Em Rio Branco, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e o Colégio Barão do Rio Branco (CERB) foram usados como capela para velar os corpos.

Depois de embalsamados, os corpos foram transladados para Cruzeiro do Sul. Ao chegar ao Juruá, dois carros do corpo de bombeiros, esperavam no Aeroporto. Uma rápida cerimônia foi realizada com a participação de milhares de pessoas. Em cortejo, percorreram as principais ruas da cidade. Os comerciantes fecharam as portas em homenagem às vítimas. Havia pranto nos quatro cantos da cidade.

Vítimas fatais:

José Edilberto Gomes Sousa

Maria de Fátima Soraes de Oliveira

Ailton Rodrigues de Oliveira

Francisco Cândido da Silva

Walter Teixeira da Silva

Paulo Roberto Freitas Tavares (piloto)

Maria Alexandra de Andrade Costa

Luis Maciel da Costa (vereador de Cz do Sul)

Rosângela Pimentel Cidade Figueira

Francisco Darichen Campos

Raimundo Araújo Sousa

Maria José Passos Miranda

Carina Matos de Pinho Cremilda Nogueira

Kátia Regina Figueiredo Barbosa (comissária)

Maria Raimunda Iraide Alves da Silva

Geane de Sousa Lima

Arlete Soares de Sousa

João Alves da Silva

Rosemeire dos Santos Lobo

José Waldeir Rodrigues Gabriel

Paulo Roberto do Nascimento (co-piloto)

Idelfonso Cordeiro (deputado federal)

Sobreviventes:

Raceni de Melo Cameli Theodorico

Fernandes de Melo

Antonio Napoleão de Oliveira

Maria José Albuquerque

Maria Célia Rocha

Maria de Fátima Meireles de Almeida

Luiz Wanderlei da Silva

João Célio Gonçalves Gaspar

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários