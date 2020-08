Maioria dos deputados federais do AC vota a favor do congelamento de salário dos servidores

Cinco dos oito deputados federais do Acre votaram a favor da manutenção do veto do presidente Jair Bolsonaro à possibilidade de servidores públicos terem aumento até o fim de 2021.

São eles: Alan Rick (DEM), Vanda Milani (Solidariedade), Jéssica Sales (MDB), Flaviano Melo (MDB) e Manuel Marcos (Republicanos).

PUBLICIDADE

Apenas Perpétua Almeida (PCdoB) e Jesus Sérgio (PDT) disseram “não” ao congelamento de reajustes. A deputada Mara Rocha (PSDB) não participou da votação.

A votação aconteceu nesta quinta-feira (20). O resultado foi favorável ao governo, com 316 votos “sim” contra 165 “não”, além de duas abstenções.

A medida inclui servidores estaduais e municipais.

A ideia é regular as contas dos governos após a crise econômica acentuada pela pandemia de coronavírus.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários