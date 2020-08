Marcelinho Carioca volta a elogiar Bolsonaro: “É um cara maravilhoso”

A relação de Marcelinho Carioca com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi motivo de bastante polêmica após encontro entre os dois. No entanto, o ex-jogador não parece se importar com as críticas. Em entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pam, ele falou sobre o que pensa do político.

“Fiquei feliz, lisonjeado. O encontro com o chefe da nação é para poucos. Ele é um cara maravilhoso, um presidente humilde que fala sua linguagem”, disse.

PUBLICIDADE

“Nesse momento mais delicado do governo dele, onde todo mundo se afastou, traiu ele, estou chegando para ser solidário como cidadão”, afirmou.

Marcelinho será candidato a vereador de São Paulo, pelo PSL. “Minha conversa é bem aberta e tranquila com a nacional [direção nacional do partido]. Defendo minhas bandeiras, da periferia, esporte como inclusão social, escola em tempo integral, resgate e valorização do futebol feminino”, relatou o jogador.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários