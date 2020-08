Marido de Deborah Secco tem vídeo beijando homem e foto nu divulgado; veja

Hugo Moura, famoso ator baiano que é casado com nada mais nada menos que Deborah Secco, é um verdadeiro fenômeno nas redes sociais e sempre dá o que falar por conta do grande corpo que detém. Tirando o fôlego de muitas mulheres e até mesmo homens, o moreno, que acabou de entrar na casa dos trinta, nunca passa despercebido. Nos últimos dias, algumas fotos sensuais do rapaz voltaram a viralizar nas redes sociais, da época em que ele estava engatando em sua carreira como ator, seguindo os passos da esposa. No flagra, Hugo Moura estava integrando o elenco da websérie com temática gay “O quarto ao lado”, produzida pela Choice TV.

Iniciando em grande estilo, Hugo Moura apareceu em cenas quentes de sexo ao lado de uma garota, colocando a bunda para jogo e mostrando estar em muita boa forma. As fotos voltaram a repercutir na internet por conta de seguidores que ficaram fervorosos ao ver as partes íntimas do marido de Deborah Secco.

Para os interessados, o conteúdo feito por Hugo Moura está disponível no Youtube, com todos os episódios da minissérie já no ar. Após o projeto, o famoso garanhão chegou a estrelar grandes obras na TV, como Segundo Sol na Globo, por exemplo.

ESPOSA DÁ O QUE FALAR

Não é só Hugo Moura que surpreende em relatos nas redes sociais. Deborah Secco, com quem está casado há cinco anos, também já deu inúmera declarações polêmicas entre os anos que está na mídia, mostrando que não tem medo algum de expor sua vida pessoal.

“Sou uma pessoa muito intensa. Então, a imprensa gostava muito de ficar atrás de mim. E, por conta disso, perdi a imagem de cult, virei uma pessoa muito popular e isso me prejudicou, talvez, profissionalmente. Porque as pessoas são preconceituosas”, comentou ela em uma entrevista com Eduardo Sterblitch.

Em outro momento, ela chegou até mesmo a dizer que já havia traído todos seus ex-namorados. Para a Revista Glamour, a esposa de Hugo Mora comentou que sua gravidez não foi planejada. “Tinha que ficar durante seis meses sem anticoncepcional. Aí, por causa de uma camisinha furada, Maria nasceu”, explicou Deborah Secco.

