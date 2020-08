Marília Mendonça comemora 8 meses do filho ao lado do ex

A atriz Marília Mendonça, 25, celebrou neste domingo (16) o “mesversário” do filho Leo com uma festinha. O pai do menino, Murilo Huff, estava ao lado dela e publicou uma foto carinhosa com a ex. “8 meses do nosso gordim”, escreveu na legenda.

A cantora, por sua vez, não publicou foto nas redes sociais, mas fez stories no Instagram agradecendo aos fornecedores. “Faz 8 meses que realmente comecei a viver”, comentou.

Ver o ex-casal lado a lado animou alguns fãs. Nos comentários da postagem, uma chegou a pedir: “casem-se”.

O cantor, que recentemente disse que a ex é “especial” ao parabenizá-la pelo aniversário no último dia 22, já declarou que é extremamente grato por cada minuto ao lado da musa do feminejo.

Marília Mendonça confirmou o término de seu namoro com o músico no dia 20 de julho. Ela disse que os dois estão sofrendo com o fim do relacionamento, e negou que o motivo tenha sido ciúme ou traição.

“Vocês me conhecem, sabem que não sou de ficar expondo minha vida pessoal. Não tinha vontade de contar isso aqui, porque acho que notícia triste a gente não anuncia, não tem porque”, afirmou a cantora em seu Instagram, após dias de boatos iniciados após o casal deixar de se seguir nas redes sociais.

Ela afirmou que em meio aos boatos, foram publicadas notícias falsas. “Murilo sempre me respeitou, em tudo. Nunca tivemos a prática de mexer no celular um dos outro. Ele é um cara muito respeitador, tenho muito orgulho de ter meu filho com ele. Ele é do bem, lutador, batalhador, de família”, afirmou ela.

A cantora ainda afirmou que decidiu expor o término de seu relacionamento “em nome da dignidade de duas pessoas que estão machucadas porque terminaram um relacionamento”. Ela disse ainda que apagou deixou de segui-lo e apagou as fotos que tinham juntos porque é difícil ficar vendo-o o tempo todo.

O relacionamento, tornado público quase junto com a gravidez de Marília, de fato foi discreto. Em entrevistas, Huff costumava dizer que não queria que a carreira dele fosse ofuscada pela da amada, que é uma das artistas mais ouvidas do Brasil.

Antes de assumir o relacionamento com Huff, Marilia estava solteira desde 2017, quando terminou o noivado com o empresário Yugnir Ângelo.

