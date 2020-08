Marina Silva debate com ministro Barroso, Marcelo Tas, e Caio Coppolla a importância do voto consciente

Quarta live da série “Diálogos Democráticos” será no dia 28 de agosto, às 15h. Ação é do TSE

A ex-senadora acreana Marina Silva participa, no próximo dia 28 de agosto, às 15h, da quarta live da série “Diálogos Democráticos”, promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O debate on-line abordará a importância do voto consciente para o aprimoramento da democracia.

Além de Marina, o evento contará com a participação de Marcelo Tas, jornalista, apresentador e professor; e Caio Coppolla, bacharel em Direito, jornalista e comentarista político. A live terá como mediador o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso.

A live será transmitida ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e em todas as redes sociais oficiais do Tribunal.

