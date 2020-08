Máscara mais cara do mundo custa R$ 8 milhões. Veja por quê!

A máscara facial é item obrigatório na luta contra a disseminação do coronavírus, que já matou mais de 100 mil pessoas no Brasil. Democráticas, há modelos para todos os gostos: as clássicas, de apenas uma cor, estampadas e até transparentes, que permitem enxergar o sorriso da pessoa.

Mas um joalheiro israelense conseguiu elevar ainda mais o status de acessório fashion da máscara. Yvel, como é conhecido, criou um modelo feito de 250 gramas de ouro puro de 18 quilates e incrustado com 3.600 diamantes, com um peso total de cerca de 210 quilates. Quem quiser investir no acessório vai precisar desembolsar nada mais, nada menos do que US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões).

E quem estiver preocupado com a eficácia da máscara pode relaxar. De acordo com a joalheria responsável pelo item, o modelo oferece o mais alto nível de filtragem (N-99) e atende aos padrões mais rigorosos de saúde da FDA e da União Europeia. E aí, o que achou do acessório?

