Mayra Cardi está proibida de citar o nome de seu ex, Arthur Aguiar

"É natural que se queira me proibir de falar: quem deve, teme", disparou Mayra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A influenciadora fitness Mayra Cardi, 36, recebeu um oficial de Justiça em sua casa com uma intimação que impede que ela cite o nome do ex-marido, o ator Arthur Aguiar.A ordem já está sendo seguida por ela. Em nota divulgada ao colunista Leo Dias, ela confirma o recebimento e revela mais detalhes sobre o caso.

“Venho por meio desta esclarecer que fui intimada. Mas, acho que preciso dizer algumas coisas sobre esse burburinho a respeito da intimação. Antes de comentar sobre o que não pode mais ser dito, queria comentar sobre o que já foi falado”, começou ela em nota.

PUBLICIDADE

“O ponto é: tudo o que eu disse até agora foram fatos e episódios que realmente aconteceram, e que até o presente momento não foram desmentidos. Pelo contrário, todos foram confirmados, inclusive pela ‘parte autora das traições’ -já que não posso falar nomes”, emendou.

Em outro trecho da nota, ela afira que o ex teme alguma coisa. “É natural que se queira me proibir de falar: quem deve, teme. É um padrão desse tipo de pessoa, principalmente quando são pegas: se não conseguem desmentir, a única opção é tentar silenciar.”

No início de maio Mayra Cardi divulgou um vídeo em sua rede social para anunciar o término de seu casamento com Arthur Aguiar, com quem era casada desde 2017 e tem uma filha, a pequena Sofia, de menos de dois anos.

Após algumas semanas, a coach revelou -também através de um vídeo- que sofria um relacionamento abusivo e tóxico, além de ser traída pelo ex constantemente. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a empresária disse que descobriu 16 traições do ator ao longo do relacionamento. Cardi disse que uma das amantes de Aguiar era a modelo Arícia Silva.

“Infelizmente, o Arthur passou muito longe de ser um marido ruim. Para ser um marido ruim, ele precisaria melhorar muito. Ele foi um péssimo marido, eu nunca vi uma pessoa que teve tantas mentiras e amantes quanto ele. Eu nunca vi um homem que destruiu tantas famílias fora a nossa”, afirmou a empresária.

Arthur Aguiar, por sua vez, usou as redes sociais para pedir perdão a ex-mulher e fez um apelo sobre envolver nomes de outras mulheres injustamente na briga pública. Ele disse ainda que ela precisava mudar o foco e parar de expor a vida deles.

“Não sei mais o que fazer. Já pedi perdão e peço aqui perdão novamente de coração por tudo, mesmo sabendo que isso não vai adiantar nada, que não é suficiente. Me afastei para que eu pudesse pensar em um caminho que eu pudesse seguir. Ela [Mayra] precisa seguir. Não faz o menor sentido. Esse assunto não é e não pode ser o único conteúdo que ela tem para passar porque não é. Ela é uma mulher brilhante e que tem um monte de coisa para falar”, disse o ator.

Arícia Silva também afirmou ter sido “acusada injustamente de coisas que nunca fez” em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do O Dia. “A minha família ficou muito chateada e a minha mãe sofreu demais com os ataques nas redes sociais. Nós fomos muito vítimas dessa ‘era do cancelamento’ e é muito triste, é muito pesado”, completou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários