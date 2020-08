Meia-atacante brasileiro Willian pode trocar Chelsea por Arsenal

O meia-atacante brasileiro Willian está perto de trocar de clube na Inglaterra. Ele deixaria o Chelsea para defender o Arsenal, de acordo com a agência de notícias Reuters. O jogador da seleção brasileira assinaria um contrato de três anos, de acordo com a mídia britânica, com salário semanal de 100 mil libras, o equivalente a quase R$ 700 mil.

Willian também vem sendo disputado pelo Barcelona, da Espanha, e pelo Inter Miami, dos Estados Unidos. Segundo a Reuters, o Arsenal é considerado favorito a acertar com o atleta por ter condições de oferecer um contrato de três anos.

O meia completou sete temporadas no time, comandado pelo técnico Frank Lampard, que chegou a interceder pela permanência do brasileiro no clube. Mas houve divergência quanto ao tempo de duração do vínculo: William propôs três anos de contrato e o Arsenal apenas dois.

O brasileiro defendeu o Chelsea em 339 jogos e marcou 63 gols. Nesta temporada 2019/2020 o meia marcou 11 gols em 47 jogos. No último sábado (1º), o brasileiro não entrou em campo na final entre Chelsea e Arsenal, por conta de uma lesão. O Chelsea foi derrotado por 2 a 1, e o título ficou com o Arsenal.

