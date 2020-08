Menina declarada morta ‘volta à vida’ enquanto era preparada para funeral

Uma menina de 12 anos, que foi declarada morta, acordou enquanto preparavam seu corpo para o funeral. De acordo com o Mirror, a garota, chamada Siti Masfufah Wardah, havia sido internada na cidade de Probolinggo, na Indonésia, com um quadro de diabetes crônico e outras complicações no dia 18 de agosto. Ela morreu no mesmo dia.

O corpo de Wardah foi levado para sua casa para que familiares pudessem limpá-lo e iniciar os procedimentos funerários. Segundo o pai da garota, foi nesse momento em que ela acordou.

Identificado apenas como Ngasiyo, o pai disse à agência de notícias Detik: “Quando seu corpo estava sendo banhado, sua temperatura corporal subiu de repente. E seus olhos fechados reabriram de repente. E descobrimos que seu coração estava batendo de novo e seu corpo se mexeu.” Médicos foram chamados no local e ajudaram a menina com assistência respiratória e oxigênio, mas ela teria falecido novamente uma hora depois. O caso foi classificado pelos médicos como Síndrome de Lázaro, que costuma ocorrer em pacientes que morreram por insuficiência cardíaca. Depois que sua morte foi confirmada pela segunda vez, o corpo de Siti Masfufah Wardah foi lavado novamente e enterrado no cemitério da vila de Lambangkuning.

