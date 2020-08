Mesmo com decisão do MP, companhia aérea Gol cancela voos para Cruzeiro do Sul

O Ministério Público do Acre decidiu que a Gol deve retomar as atividades em Cruzeiro do Sul mas, ao que parece, a decisão não foi o suficiente para que a companhia retornasse as atividades.

De acordo com informações vindas do interior, a companhia não opera na segunda maior cidade do Acre há mais de 4 meses. O dia 5 de agosto é o deadline para que a companhia cumpra a decisão judicial, sob pena de multa.

Porém, o informado pelo site da companhia e por agências é que os voos continuam suspensos.

