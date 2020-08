Ministério da Agricultura diz que Acre está livre da febre aftosa sem vacinação

A mudança passa a valer em 1º de setembro. Com isso, o ano de 2020 será o último com vacinação

O governador Gladson Cameli, sem partido, anunciou por meio de suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (12) que o Acre está livre de uma vez por todas, da febre aftosa sem vacinação.

Cameli diz que essa é uma conquista que precisa ser comemorada, tendo em vista o esforço de toda a equipe de seu governo. “São conquistas como essas que nos fazem permanecer lutando todos os dias pela população do nosso Acre. O reconhecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) tendo o Acre como estado livre da febre aftosa sem vacinação nos honra e aumenta nossa gratidão a toda a equipe do governo do estado e do governo federal através da ministra Tereza Cristina”, declarou.

Ainda de acordo com o governador, a medida sela o compromisso do governo com a retomada do desenvolvimento social e econômico do estado. “O agronegócio é o principal mecanismo para geração de emprego e renda para às famílias acreanas”, explicou.

Na normativa assinada pela ministra, além do Acre, estão livres da febre aftosa sem vacinação, os estados do Paraná Rio Grande do Sul e Rondônia. A mudança passa a valer em 1º de setembro. Com isso, o ano de 2020 será o último com vacinação.

