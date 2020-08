Ministro do Meio Ambiente diz que “conhecer Chico Mendes não é relevante”

Uma declaração do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre seringueiro e ativista acreano Chico Mendes virou o assunto mais comentado no Twitter brasileiro entre terça e quarta-feira (12).

Questionado no programa Roda Viva sobre sua opinião em relação ao líder seringueiro morto em 1988, Salles rebateu: “Que diferença faz quem é Chico Mendes neste momento?”. O chefe da pasta do Meio Ambiente disse que, na verdade, desconhece a história de Chico Mendes e que tão somente ouve relatos díspares sobre sua vida.

As falas repercutiram e foram parar nos assuntos do momento. Políticos criticaram a fala de Ricardo Salles e saíram em defesa de Chico Mendes. A ex-ministra do Meio Ambiente e líder da Rede Sustentabilidade, Marina Silva, disse que Salles “não é ambientalista e é desinformado” e criticou a “ignorância do ministro”.

