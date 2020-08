Modelo acreana, Danielle Knidel é destaque nas passarelas internacionais; confira

Confira a coluna social Estilo & Evento, todas às quartas– feiras, por Kelly Kley.

NÍVER

Quem trocou de idade no sábado (8) foi a jornalista Juliene Ferreira, comemorando a data intimista em família. A coluna deseja os parabéns!

NÍVER

No domingo o dia foi de Marilda Pontes, que ganhou festa surpresa dos filhos, Emerson e Anderson e da netinha Helena Mariah. Parabéns querida!

NÍVER

No domingo, quem também deu mais uma volta ao redor do sol foi o cirurgião dentista Júnior Nascimento. A coluna registra e parabeniza por esse novo ciclo.

DIA DOS PAIS

Domingo (09) foi comemorado o dia dos pais e os filhos aproveitaram as redes sociais para declararem seu amor ao seus heróis.

A empresaria Claudia Nogueira e os filhos fizeram um surpresa pela data ao papai Francisco Edson.

O funcionário público, Helio Guedes ganhando todo carinho dos três filhos, Bruna, Camila e Thales Henrique.

GLAMOUR

No glamour a modelo acreana, Danielle Knidel, que está brilhando nas passarelas internacionais.

GLAMOUR

Também no glamour dessa semana o Mister Acre Wenderson Alves, com seu registro indígena.

REGISTRO

A coluna Regista o sorriso de felicidade do digital influencer de Cruzeiro do Sul, Patrick Tavares, em sua boa forma, depois de ter eliminado alguns quilos.

XUXA

Muito bom o texto de desabafo da Rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, em sua coluna na Vogue. Xuxa disse que já foi chamada de interesseira, garota de programa de luxo e acusada de ser um mau exemplo.

MÂNCIO LIMA

O jornalista Jenildo Cavalcante em seu registro às masgens do Rio Moa, em Mâncio Lima.

LR STORE

As empresárias, Lohanna e Rose Montilha trouxeram o melhor da moda feminina para as rio-branquenses, produtos com qualidade e ótimos preços.

O dia 5 de agosto foi da MDbista Vânia Farrapo. A coluna deseja os parabéns!

CLÍNICA CORPUS

As olheiras escuras incomodam muito esteticamente, por isso a procura por um tratamento é grande. Na Clínica Corpus são utilizadas as terapias combinadas de acordo com a necessidade de cada cliente, com ozônio, peelings específicos para olheiras e revitalizações intensas, podendo assim a suavizar ou eliminar as olheiras.

