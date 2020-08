Monitorados são presos com drogas e armas de fogo na Baixada da Sobral

A dupla foi encontrada pela PM no Residencial Cabreúva

Dois monitorados por tornozeleira eletrônica foram presos vendendo drogas e em posse de armamento, na tarde deste sábado (29), na Rua Jordânia, na Baixada da Sobral.

A Polícia Penal recebeu uma denúncia e pediu reforço de uma guarnição da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar, que estava fazendo patrulhamento de rotina na região.

PUBLICIDADE

Os militares fizeram um cerco no local onde os monitorados estavam e conseguiram encontrá-los com 63 trouxinhas e uma arma de fogo calibre 38, que estava com nove munições intactas.

Diante dos fatos, a dupla foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários