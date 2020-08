Morre esposa de Milton Neves aos 65 anos: “Maldito câncer”

“Foram 10 anos de namoro e 42 de casamento, três filhos (Rafael, Fábio e Netto) e duas netas (Giulia e Maria Beatriz), com ela cuidando sozinha dos meninos enquanto eu mais trabalhava na vida”, escreveu Milton Neves. Ele também se pronunciou nas redes sociais e postou uma foto recente do casal e outra do dia do casamento. “Nossa casa agora vazia sem a Lenice e o dia de nosso casamento em 1978”, escreveu na legenda

Nossa casa agora vazia sem a Lenice e o dia de nosso casamento em 1978. pic.twitter.com/Puojp0wOsn — Milton Neves (@Miltonneves) August 30, 2020

O jornalista, que definiu a esposa como o “pilar” da família, também postou a última foto dela sorrindo. “Último sorriso de minha esposa Lenice Chame Magnoni Neves, mas nesta madrugada o maldito câncer fez mais uma vítima”, colocou na legenda.

Último sorriso de minha esposa Lenice Chame Magnoni Neves,mas nesta madrugada o maldito câncer fez mais uma vítima.Foram 10 anos de namoro e 42 de casamento,3 filhos,2 netas,c/ela cuidando sozinha dos meninos enqto eu mais trabalhava na vida.Hj,c/tanta realização,foi-se o pilar. pic.twitter.com/zfTiUOLXVY — Milton Neves (@Miltonneves) August 30, 2020

Lenice estava internada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e foi diagnosticada com um câncer no pâncreas. Ela era formada em odontologia e conheceu Milton Neves antes dele se tornar jornalista. O apresentador está recebendo mensagens de apoio de fãs e esportistas.