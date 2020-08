Morre Gésio Amadeu, aos 73 anos, após complicações do coronavírus

Após mais de um mês de internação, Gésio Amadeu morreu, aos 73 anos, nesta quarta-feira (5). O ator estava internado desde o final de junho em hospital de São Paulo, após contrair o novo coronavírus.

A confirmação do falecimento do veterano foi feita pelo filho dele, Mário Amadeu, em seu perfil no Facebook, no final da tarde de hoje. Segundo ele, Gésio Amadeu teve uma falência múltipla de órgãos.

Após a notícia da internação, em junho, Mário Amadeu revelou que o pai foi contaminado pela Covid-19 no hospital, durante uma internação para cuidar de outro problema de saúde. Em seguida, amigos e familiares chegaram fazer uma campanha nas redes sociais pedindo que doassem sangue para ele.

Na ocasião, o filho do ator destacou: “Muitos sabem e muitos não sabem mas estou aqui para esclarecer algumas coisas que estão acontecendo com meu pai que pegou a Covid-19. Meu pai, o ator Gésio Amadeu, no dia 24 de maio, foi a um primeiro hospital para realizar exames pois estava com a pressão alta fazia dias”.

“Como a pressão não abaixava, por determinação médica, ele foi internado. Ele ficou 8 dias na UTI e provavelmente lá ele contraiu Covid. Foi na UTI deste primeiro hospital que meu pai teve febre a primeira vez. Ele teve alta e foi para um quarto, aí eu comecei a acompanhar o meu velho”, informou Mário, em seu Instagram.

O artista, que ficou conhecido por viver Tio Barnabé no Sítio do Pica-Pau Amarelo e Chico em Chiquititas, também realizou outros trabalhos no cinema e na televisão, como Éramos Seis, O Direito de Nascer, Gaivotas, A Viagem, Velho Chico, Sinhá Moça e o Beijo do Vampiro.

