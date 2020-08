Motociclista morre após colidir com carro em rodovia no interior do Acre

Na colisão, Genilson bateu a cabeça no para-brisa do carro e em seguida caiu violentamente contra o solo, tendo morte instantânea

Um motociclista identificado como Genilson Campos de Almeida morreu vítima de acidente de trânsito, na noite de sexta-feira (14), no km 105 da BR-364, próximo ao Posto de Fiscalização da Tucandeira, no perímetro do município de Acrelândia, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, a vítima trafegava em uma motocicleta modelo Titan de cor preta, quando acabou colidindo frontalmente com um carro de cor vermelho. Com a força do impacto, a frente do carro ficou totalmente amassado e a motocicleta completamente destruída. Na colisão, Genilson bateu a cabeça no para-brisa do carro e em seguida caiu violentamente contra o solo, tendo morte instantânea.

PUBLICIDADE

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam atestar a óbito a Genilson. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) levaram o corpo para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavérico e depois liberado para velório e sepultamento.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos, a motocicleta e o carro foram removidos por um guincho ao Pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários