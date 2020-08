Motorista colide contra o portão da PRF, em Rio Branco; não houve feridos

O acidente ocorreu após um momento de distração do condutor, que ainda deixou um poste atravessado na pista

Um motorista de um veículo utilitário esportivo – SW4, perdeu o controle e foi de encontro ao portão do prédio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta sexta-feira (28).

Segundo relatado aos policiais, o condutor teria se abaixado para pegar algo no carro quando houve o acidente, que ainda deixou um poste de luz atravessado na Rua Estado do Acre, no bairro da Base, próximo à Ponte Metálica.

Ao ouvir o barulho, os federais saíram para ver o que havia acontecido. Já cientes da situação, chamaram reforços da Polícia Militar (PM) que enviaram o motorista para a Delegacia de Flagrantes (Defla), na Estação Experimental.

