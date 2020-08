Motorista de aplicativo ‘aviãozinho’ é preso enquanto levava droga para traficante na Capital

Além do motorista, sua esposa e outros dois homens foram presos; ele levava cerca de meio quilo de cocaína

Um motorista de aplicativo e outras três pessoas foram presas com droga na noite desta quarta-feira (12), na Rua Joaquim Macedo, no bairro São Francisco, em Rio Branco.

Policiais militares disseram que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um casal dentro de um carro modelo Siena, parados e conversando com dois homens que estavam fora do veículo. Identificaram uma atitude suspeita,os polícias então resolveram realizar uma abordagem.

Durante a revista, os polícias encontraram cerca de meio quilo de cocaína e uma quantia de 1.105 reais em dinheiro. Foi dado voz de prisão aos quatro suspeitos.

Segundo a polícia, durante uma conversa com os suspeitos descobriram que o motorista do carro seria de um aplicativo de corrida. Ele. junto com a esposa, teriam ido levar a droga para um traficante .

Os quatros suspeitos foram levados para a Delegacia Central de Flagrantes.

Segundo o motorista de aplicativo, ele teria recebido uma chamada no Residencial Andirá quando ele chegou no local, um homem teria mandado ele leva uma encomenda até o bairro São Francisco. Ele alega que não sabia do que se tratava.

