Motorista de BMW que matou jovem é filho de advogado; vídeo mostra ‘racha’ entre carro

Ícaro Teixeira Pinto, 33 anos, foi identificado como sendo o motorista do carro BMW 328i que atropelou e matou Jhonliane Paiva de Souza, de 30 anos. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (6), na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco.

Saiba mais: Motociclista morre ao ser atingida por BMW e arremessada por 60 metros em Rio Branco

PUBLICIDADE

Segundo informações de testemunhas, Ícaro estaria participando de um “racha” com outro carro de modelo Fusca, quando acabou colidindo com a motocicleta modelo Biz que estava sendo conduzida por Jhonliane.

Após o acidente, o motorista fugiu com o veículo, mas parou em outra localidade e abandou o carro de luxo que foi recolhido pelo Policiamento de Trânsito após a perícia.

Veja também: Jovem atropelada por BMW era funcionária de supermercado e estava indo trabalhar

A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo dela foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Ícaro é filho do advogado aposentado José Teixeira Pinto e da professora Alcilene Gurgel, presidente do Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Acre (SinproAcre). O veículo está registrado no nome do pai do acusado.

Uma vídeo de uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial, na Avenida Antônio da Rocha Viana, mostra os veículos passando e mais à frente a colisão.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Acre e, até o fechamento desta matéria, às 13h33, Ícaro ainda não havia sido encontrado.

Fotomontagem: Correio 68

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários