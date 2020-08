Motorista de carro que participava do racha com BMW também responderá pelo homicídio

O delegado Alex Dany, titular da primeira regional da Polícia Civil, apreendeu na manha desta sexta-feira (7), a BMW que era conduzida pelo fisioterapeuta Ícaro Pinto e que atropelou e matou a jovem Jhonliane Paiva de Souza, de 30 anos, na manhã de quinta-feira (6). O veículo vai passar por uma nova perícia.

“Vamos periciar o carro internamente para ver se tem indícios de bebidas alcoólica” disse o delegado. O responsável pelo inquérito pediu ainda uma perícia para colher as impressões digitais de quem estava na BMW na hora do acidente.

PUBLICIDADE

A Polícia Civil já sabe que Ícaro estava acompanhado de uma jovem.

A mulher já está sendo procurada por investigadores. O delegado disse ainda que o motorista do carro branco que participava do racha também vai responder pelo crime. “Já identificamos o proprietário do automóvel. Quem estava dirigindo vai responder como co-autor do crime”, disse o delegado.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários