Motorista deixa motociclista ferido e foge sem prestar socorro

O motociclista Taylon Igor (25) trafegava na Estrada do Calafate, na Vila Betel, em uma motocicleta Biz de cor vermelha, quando acabou colidindo de frente com um Celta preto. O acidente aconteceu no início da noite deste sábado (29), no sentido bairro-Centro.

Segundo um morador da região, o carro teria invadido a contramão ao tentar fazer a conversão na Rua Cruzeiro do Sul – e isso teria feito o condutor da moto atingir o veículo.

Após a colisão, o motorista do Celta fugiu do local sem prestar socorro imediato à vítima, cometendo crime previsto no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com pena de detenção de seis meses a um ano ou multa.

Taylon foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com suspeita de traumatismo craniano e fratura no fêmur.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. A moto foi removida por um guincho após os procedimentos no local serem realizados.

