Mourão vem ao Acre em setembro para visitar municípios em agenda ambiental

A agenda com o vice-presidente no Acre ainda não está plenamente definida

O vice-presidente do Brasil, gerenal Hamilton Mourão, virá ao Acre, em setembro, para participar de pautas ambientais ao lado do governador Gladson Cameli.

A informação foi confirmada por uma fonte palaciana, que disse que a agenda ainda não está plenamente definida.

Sensível com o índice de queimadas na Amazônia Legal, Hamilton, que também é chefe do Conselho da Amazônia, visitará alguns municípios de algumas regionais do Acre.

Se confirmada, esta será a segunda visita do vice-presidente ao Estado.

