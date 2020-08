Na calada da noite bandidos jogam pacote de celulares no presídio de Sena

Policiais penais evitaram que uma remessa de cinco telefones celulares chegasse até as celas do presídio Evaristo de Moraes, na noite deste domingo (16). A embalagem arremessada por cima da muralha foi bloqueada pela segurança que estava na guarita da unidade. Quem jogou conseguiu se evadir.

De acordo com as informações, os telefones são 3 mini celulares, um celular digital e outro de modelo simples. Estavam dentro de uma borracha de Câmara de ar com um linha de pesca que seria usada para puxar para as celas, após cair no interior da unidade, entretanto, um PP observou a ação e recolheu os objetos.

Neste final de semana, houve o retorno das visitas familiares, momento em que os internos podem ter solicitado a encomenda a comparsas em liberdade. A direção da unidade prisional Evaristo de Moraes – UPEM, afirma que a vigilância nas guaritas é mantida 24 horas por dia e várias tentativas como a de ontem têm sido evitadas.

