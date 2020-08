Nem Progressistas, nem PSDB: Assessores querem Gladson sem partido para apoiar Neri

O governador Gladson Cameli teria neste instante sobre a mesa um plano C para levar adiante seu apoio à reeleição da Socorro Neri (PSB): desistir de ir para o PSDB e ficar sem partido, já que não tem sido tarefa fácil convencer aliados de que a atual prefeita mereceria mais quatro anos de mandato.

O plano partiu de assessores mais próximos, lideradores pelo chefe da Casa Civil Ribamar Trindade. Eles querem evitar que o governador se envolva em uma briga política pior que a travada com os dirigentes do Progressistas, que não compraram a ideia de Gladson e decidiram permanecer com Tião Bocalom, o que provocou a saída de Cameli do partido.

Embora importante, não é necessário que o governador esteja filiado a uma legenda para criar alianças em torno da candidatura de Socorro Neri. Segundo Cameli, o Solidariedade e o Democratas já embarcaram na sua ideia, além do apoio isolado de uma das principais lideranças dos Republicanos, o deputado federal Manoel Marcos.

Outras alianças ainda podem ser formadas até a oficialização de uma chapa, o que aumentaria o tempo de TV na campanha da prefeita.

A previsão é que o governador tome uma decisão até o final desta semana. Antes, ele deve se reunir com a cúpula do PSDB local para a primeira – e, possivelmente, última – investida. Na semana passada, ele anunciou que migraria para o ninho tucano após convite da presidência nacional e dos três governadores do partido, entre eles João Dória, de São Paulo.

Gladson chegou a falar que tentaria, com o aval da nacional, levar a sigla para o palanque de Socorro Neri, só que como vice. A notícia desagradou membros do partido, que fazem questão de explanar aos quatro ventos que o governador é bem-vindo, mas não mexe na candidatura de Minoru, que é o favorito nas pesquisas de intenção de voto.

