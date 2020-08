Neymar comemora semifinal da Champions: “Era impossível a gente ficar fora”

O brasileiro reconheceu a força do time da Atalanta, mas afirmou que confiava na força do PSG até o minuto final

Minutos depois de ajudar o Paris Saint-Germain a conquistar a classificação para as semifinais da Champions League, Neymar demonstrou a mesma personalidade de campo com as palavras. Ainda que a vaga tenha sido carimbada somente nos acréscimos – 2 x 1 sobre a Atalanta -, o brasileiro admitiu que não passou por sua cabeça deixar a competição nesta quarta-feira (12/8).

“Nunca (pensou que seria eliminado). Futebol é um negócio muito rápido, as coisas podem mudar muito rápido. Tenho na minha cabeça que vamos à final. Ninguém tira da minha cabeça que vamos à final, vamos disputar o título”, afirmou Neymar, na saída de campo no Estádio da Luz, em Portugal.

O camisa 10 do PSG reconheceu a força do time da Atalanta, que vencia até os 45 minutos do 2º tempo, mas voltou a demonstrar que a confiança está em alta: “Era impossível a gente ficar fora. Sabia que uma bola ia chegar e eu ia fazer um gol ou outro companheiro ia fazer gol. Fizemos os dois gols, agora é comemorar.”

Com a vitória por 2 x 1 nesta quarta, o PSG volta a uma semifinal de Champions pela primeira vez desde 1994/95. O adversário sairá da partida entre Atlético de Madrid e Red Bull Leipzig, nesta quarta-feira (13/8).

