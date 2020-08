No Acre, mais da metade dos leitos de UTIs para pacientes com coronavírus estão vagos

No Acre, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTI) reservadas para pacientes com covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) está em 45%, segundo o último boletim informativo de assistência à saúde do Acre.

Dos 90 leitos disponíveis em todo o estado, 41 estão ocupados nesta terça-feira (4).

Do total de UTIs públicas presentes no estado, 70 ficam na capital. O Pronto-Socorro de Rio Branco dispõe de 10 leitos, quatro deles vagos. Já o Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) tem 50 UTIs, 23 deles ocupados.

No hospital particular Santa Juliana, que cedeu dez leitos para o SUS em uma parceria com o governo, a ocupação é de 50%.

Há outras 20 UTIs na região do Juruá, todos no Hospital Regional de Cruzeiro do Sul, com apenas sete ocupações.

No auge da pandemia, a taxa de ocupação no Acre chegou a 100%, com registro de óbitos por falta de vagas para o atendimento intensivo.

O número de mortos pela covid-19 no estado chegou a 545 e o total de pessoas oficialmente infectadas é de quase 21 mil.

