No clássico da revolução, Plácido de Castro vence o Galvez no Florestão

O time do Plácido de Castro venceu de virada o Galvez por 2 a 1, em partida válida pela 1ª rodada do returno do Campeonato Estadual de 2020.

O clássico da revolução ocorreu na noite deste sábado (22), no Estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão.

O tigre do Abunã e o Imperador fizeram um jogo equilibrado. O Galvez abriu o placar em cobrança de falta de Adriano. O goleiro Paulo Eduardo falhou no lance.

Mas antes do final da primeira etapa, a equipe da fronteira precisou de apenas dois minutos para virar o placar.

Aos 42, Ávila de pênalti marcou o gol de empate. Dois minutos depois, Lucas Bala fez o segundo gol do Plácido de Castro.

No segundo tempo o Galvez buscou o empate, mas o Tigre do Abunã conseguiu segurar o resultado.

Com a vitória, o Plácido de Castro conquistou os três primeiros pontos e agora ocupa a segunda posição no grupo A, ao lado de Atlético Acreano e São Francisco.

