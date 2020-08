No DNIT, senadora Mailza libera R$ 59 milhões para recuperação da BR-317

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-Acre) conseguiu desbloqueio de R$ 59 milhões para recuperação da BR-317 e R$ 73 milhões para a BR-364 no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) após pedido do governador Gladson Cameli e da população que cobraram melhorias nas rodovias acreanas. O recurso já foi liberado e as obras de restauração da 317 estão sendo executados.

“Ano passado, assim que soube desse recurso disponível, me reuni com o diretor-geral do DNIT, em Brasília, Antônio Leite dos Santos e pedi a liberação. Ele prontamente nos atendeu e as obras avançam em toda a BR 317. Rodovias bem conservadas são essenciais para promover o desenvolvimento do estado e quem ganha é a população’, disse a senadora Mailza.

PUBLICIDADE

As obras compreendem vários trechos entre o trevo de Xapuri até Brasiléia e Epitaciolândia. “Estamos restaurando partes mais críticas, cobrindo e recobrindo com asfalto algumas áreas já restauradas em 2019. Para este ano, está previsto a recuperação de 23 quilômetros na rodovia”, disse o superintendente do DNIT no Acre, Carlos Moraes.

Estes serviços garantem melhora da trafegabilidade, conforto e segurança de milhares de usuários que utilizam a rodovia diariamente, já que a estrada é uma das maiores do estado e via de acesso ao Alto Acre e o Peru e a Bolívia.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários