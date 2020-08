No Rio de Janeiro, João Donato comemora aniversário com surpresas e em grande estilo

O aniversariante dançou, feliz, ao som do "parabéns pra você". Comemoração foi na Urca, Zona Sul do Rio

O acreano que é considerado um dos percussores da Bossa Nova completou 86 anos na segunda-feira (17). João Donato, cantor e compositor de sucessos como “Simples carinho” (com Abel Silva), “Emoriô” e a “A paz” (as duas últimas com Gilberto Gil), não pôde comemorar do jeito que gosta – nos palcos – mas recebeu surpresas.

“O filho Donatinho veio de São Paulo. Vários amigos gravaram mensagens, em um vídeo. Entre eles, Moacyr Luz, Martinho da Vila, Sérgio Mendes, Carlos Lyra, Ivan Lins, Wanda Sá, Tulipa Ruiz, Chico César, Marcos Valle e Roberto Menescal”, noticiou O Globo.

O site afirma que músicos do bloco Emoriô, criado este ano em homenagem ao mestre, ensaiaram no IED, na Urca, para um vídeo que será transmitido nas redes sociais do Teatro Oscar Niemeyer, dia 25.

Donato, que mora bem pertinho, botou uma máscara e foi até lá, ao lado da mulher, Ivone. O aniversariante dançou, feliz, ao som do “parabéns pra você”.

