Mais uma menina de 11 anos é estuprada no ES; abordo legal está garantido

Mais uma menina ficou grávida após ser vítima de estupro, no Espírito Santo (ES). Desta vez, trata-se de uma criança de 11 anos, moradora da cidade de Mucurici, no norte do estado. O caso ocorre no mesmo mês em que outra menina, de 10 anos, precisou sair do estado para ter acesso ao aborto legal, após médicos do hospital universitário de Vitória terem se recusado interromper a gravidez.

Neste caso, a menina foi atendida em total sigilo, como manda a legislação brasileira e, de acordo com fontes do estado, ela já estaria internada para a realização do procedimento. Os médicos comprovaram que a gestação, de oito semanas, coloca em risco a vida da menina.

A descoberta ocorreu após a menina ser atendida em uma unidade de saúde da cidade. Os exames confirmaram a gravidez. A polícia está investigando dois suspeitos de terem estuprado a menina e um deles já estaria preso. Outro ainda está sendo procurado.

