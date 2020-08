O PT terá sérias dificuldades de encontrar nomes para formar chapas no interior do AC

Dificuldades

O Partido dos Trabalhadores tem sérias dificuldades de encontrar nomes para compor chapas no interior do estado. Em Cruzeiro do Sul, o nome trabalhado por Cezário Braga, Marcelo Siqueira, desistiu do pleito.

PUBLICIDADE

Reta final

Os partidos estão praticamente na reta final para escolha de coligações majoritárias. O diferencial deste ano é a proibição de coligações proporcionais. A eleição municipal será um laboratório para 2020. A relação de coeficiente e numero de vagas já começa a fazer parte das anotações dos pré-candidatos.

Fronteira

Um acordo de chancelaria entre Brasil e Bolívia possibilitou a reabertura da fronteira a partir dessa sexta-feira (21). A notícia agrada, principalmente, os empresários de Cobija que têm movimento maior com o turismo brasileiro.

Acesso

O governador Gladson Cameli inaugura na próxima semana o acesso à balsa de Rodrigues Alves. O saudoso prefeito Sebastião morreu antes de ver esse sonho realizado. Ele tinha prometido implementar no espaço, uma pista de caminhada com iluminação e sinalização.

Acesso 1

Moradores do município de Plácido de Castro, especialmente donos de hotéis e restaurantes, comemoram a pavimentação do acesso à Vila Evo Morales, obra do Deracre em parceria com a prefeitura municipal.

Turismo

Visitas à Vila Evo Morales são os principais motivos que levam turistas de Rio Branco ao município. As obras de revitalização da AC 40 continuam à todo vapor, assim como a integração pela 405 com o município de Acrelândia.

Acesso 2

Quem gravou vídeo agradecendo as obras de acesso do município de Feijó com Envira, no Amazonas, foi o prefeito Ivon Rates. A ligação cultural e comercial da cidade amazonense assim como de assistência à saúde é muito maior com o Acre do que com o próprio estado do Amazonas.

Alívio

Foi recebida com certo alivio a sanção presidencial das duas medidas provisórias que já estavam em vigor e foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Uma delas institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos (Pese); a outra cria o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac).

Direito sagrado

O governador Gladson Cameli tem razão quando se preocupa com certas políticas adotadas no Congresso Nacional. A derrubada do veto sobre aumento de salários pegou o governo federal de calças curtas e se transforma em preocupação aos governadores.

Reforço

A Terceira Idade do município de Epitaciolândia ganhará um reforço para suas atividades. Já está na conta do município cerca de R$ 400 mil para aquisição de um ônibus. A emenda é da deputada federal Vanda Milani (SD-AC). Ela cumpre agenda no Alto Acre nesse fim de semana.

Frango

A redução dos impostos do frango anunciada pelo governo e que tem o apadrinhamento do deputado estadual Nicolau Junior pode ser uma faca de dois gumes, segundo especialistas. Se a medida atingir o produto que vem de fora, a tendência é quebrar as empresas locais.

Peixe

Quem trabalha com psicultura no Acre enxerga uma luz no fim do túnel. Existe uma articulação apadrinhada pela deputada federal Vanda Milani para pedir redução dos impostos para o peixe. Difícil tá sendo marcar uma agenda com o governador Gladson Cameli.

Diga que “é possível”

Nem sim e nem não. O apoio do governador Gladson Cameli à pré-candidatura de Fagner Sales em Cruzeiro do Sul pode ser uma realidade. A costura vem sendo feita pelo senador Marcio Bittar com conjecturas projetadas para 2022.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários