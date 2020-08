O que são os geoglifos milenares destruídos por trator no AC

Mais de 800 estruturas gigantescas como essas já foram mapeadas e 523 catalogadas pelo Iphan nos estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e Amazônia boliviana. Acredita-se que as estruturas foram construídas como espaços de sociabilidade a partir do início da Era Cristã até o século 16 ou 17 – possíveis locais de encontros e rituais erguidos quando a região ainda era uma savana, antes do surgimento da floresta que conhecemos. Cercados por valetas e muretas, os recintos estão em áreas de platô, junto a nascentes de água de boa qualidade e sempre a distância de dois a oito quilômetros dos principais rios. Com tamanhos variando entre 50 e 300 metros de diâmetro, as construções são prova de que os indígenas dominavam “precisão geométrica e consistência de medidas” e eram capazes de organizar e instruir muitos braços para escavar e transportar toneladas de solo.

O primeiro geoglifo do Acre foi localizado em 1977, em pesquisas lideradas pelo professor Ondemar Dias, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dias contou com a participação de Alceu Ranzi, na época um estudante de geografia da Universidade Federal do Acre. Ambos seguiram caminhos diferentes. Dias deu continuidade aos estudos dos geoglifos na década de 1980 e 1990, focado em escavar, catalogar e analisar as cerâmicas. Ranzi tornou-se conceituado paleontólogo e suas pesquisas sobre paleoambientes tangenciam o tema dos geoglifos. Foi ele quem percebeu a monumentalidade dos geoglifos e se empenhou para dar-lhes visibilidade. Em 1986, liderou uma busca aérea e conseguiu, com o fotógrafo Agenor Mariano, as primeiras imagens de um geoglifo do alto – publicadas na imprensa do Acre. Treze anos depois, em 1999, avistou, por acaso, outro geoglifo circular da janela de um avião comercial que viajava entre Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). Impressionado com o que viu, obteve apoio estatal para novos sobrevoos, desta vez com o fotógrafo Edison Caetano. Pela primeira vez, imagens aéreas dos geoglifos circularam na imprensa nacional e internacional.