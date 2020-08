Padre Fábio de Melo dá dica para deixar de ser carente, mas preocupa fãs

O padre Fábio de Melo usou as redes sociais nesta sexta-feira (7/8) para deixar uma mensagem inusitada aos mais de 22 milhões de seguidores. Na ocasião, o religioso tentou ensinar os fãs a serem menos carentes, mas acabou gerando preocupação.

Ele publicou uma foto na qual aparece fazendo um raio-x ao lado de profissionais da saúde. Na legenda, brincou: “Quando você se sentir carente, necessitado de pessoas que lhe enxerguem por dentro, saia de casa, vista um pijaminha confortável, encontre essas pessoas maravilhosas e faça uma sequência de raio-x”.

Diante do post, os fãs se preocuparam com a saúde do padre, que recentemente fez uma tatuagem na mão. “O que houve, padre?” e “Se cuida! Não deixe de fazer seus exames. Sempre em segurança” foram algumas das reações.

Em contrapartida, teve quem se divertisse com a situação. “Em tempos de pandemia, todos os encontros têm ainda mais valor. Força na chapa!”, escreveu um fã. Outro usuário do Instagram disse: “Pessoas que literalmente conhecem seu interior”.

