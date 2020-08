Padre Fábio de Melo fala de críticas por ter feito tatuagem: ‘Já pertenci ao grupo dos preconceituosos’

Padre Fábio de Melo falou nesta terça-feira sobre a repercussão de ter feito uma tatuagem de abelha na mão e admitiu que ela mesmo já teve preconceito com o assunto.

“Primeiramente, gostaria de dizer que eu já pertenci ao grupo dos preconceituosos. Me lembro a primeira vez que eu fui à Jornada Mundial da Juventude, na França, eu me deparei com um padre todo tatuado, de piercing. E a primeira reação que eu tive foi de rejeição. Avaliei aquela pessoa pela aparência. (….) É claro que surgem todos esses comentários de pessoas que aprovam e desaprovam, e eu tenho toda a paciência e tranquilidade com isso, pois, como eu disse, eu já estive do lado dos que não compreendem. E no Novo Testamento, os meus olhos se abriram para eu perceber a bondade das pessoas. E é isso que eu quero como padre: construir um lugar melhor. E quem sabe, com o meu trabalho, convencer as pessoas a fazer um mondo melhor. Definitivamente, o que nos faz chegar ao céu, não é uma tatuagem, um brinco, um piercing, mas é o nosso coração”, disse ele em entrevista ao programa “A tarde é sua”.

O sacerdote explicou que decidiu fazer a abelha na mão para homenagear a mãe: “Nos últimos meses que eu tenho feito a missa, todo o santo domingo, tem sempre uma abelha dentro da capela, que insiste em ficar pousando e mim. Por incrível que pareça, Deus me falou muito através disso. Nesse tempo de tanto sofrimento, e eu enfrentando aqui os meus conflitos pessoais, que vocês já conhecem, já bem quais são, eu identifiquei que a abelha tem sido o símbolo desse tempo pra mim, de permanecer. E nesse tempo de permanência, fazendo mel e construir uma coisa boa. E minha mão é uma mulher a mesta em tudo isso, e tem uma capacidade enorme de permanecer e fazer mel onde está”.

