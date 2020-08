Para concorrer à reeleição, Fernanda Hassem retira site e redes sociais da prefeitura do ar

Prefeitura de Brasileia irá retirar do ar, a partir do dia 14 de agosto, todas as redes sociais e site oficial da gestão

Visando atender as medidas da legislação eleitoral, a Prefeitura de Brasileia irá retirar do ar, a partir do dia 14 de agosto, todas as redes sociais e site oficial da gestão. A administração continuará realizando seus trabalhos porém toda e qualquer noticia e divulgação dos mesmos não estarão sendo publicados no site oficial e nas redes sociais.

A secretaria de comunicação continuará realizando seu trabalho, atendendo e a disposição dos demais meios de comunicação do município e estado para assuntos de utilidade pública.

PUBLICIDADE

A prefeita Fernanda Hassem, do Partido dos Trabalhadores, poderá ser candidata a reeleição.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários