Pastor é preso em flagrante por sequestrar e estuprar menina de 9 anos

Na fim tarde da última quinta-feira (20), um pastor da Igreja Assembleia de Deus foi preso em flagrante por sequestro e estupro de uma menina de nove anos, em Taboão da Serra (SP). As informações são da TV Band.

A polícia informou que o pastor Sérgio Gomes, de 43 anos, sequestrou a criança por volta das 11h, dizendo que a levaria para almoçar. Com o sumiço da menina, a mãe da vítima acionou a Polícia Militar.

Dentro do carro do pastor, a polícia encontrou brinquedos e doces. De acordo com a criança , essa não foi a primeira vez que ela foi violentada pelo pastor.

A mãe do acusado disse que o homem já tinha histórico de abuso sexual . A esposa dele confessou à polícia que o pastor tinha um “fanatismo” pela criança, o que já havia sido motivo de briga entre o casal.

