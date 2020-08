Pato encaminha rescisão de contrato com o São Paulo e se despede do elenco

Alexandre Pato se despediu do elenco do São Paulo, nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda. Ele encaminhou sua rescisão de contrato com o clube e deu adeus aos jogadores. Por isso, sequer treinou. O jogador está na mira do Internacional.

Nos bastidores, o São Paulo aponta que Pato vai abrir mão dos valores de contrato que tem a receber, além de luvas atrasadas. O clube calcula economizar aproximadamente R$ 35 milhões, se contado todo o vínculo até 2022.

Desde que perdeu lugar no time titular, o comportamento de Pato não agradou a diretoria e o técnico Fernando Diniz. O atleta e o pai dele, Geraldo, apontaram que o jogador estava incomodado com a reserva e queria buscar uma volta por cima no Morumbi.

Com a rescisão encaminhada, Pato está fora do duelo com o Bahia, nesta quinta-feira, às 20h, no Morumbi, pelo Brasileirão. Na avaliação do departamento de futebol e da comissão técnica, o jogador de 30 anos não entregava o que dele se esperava.

Ciente da situação do atacante, o Internacional monitora o futuro de Pato e esperava o jogador resolver sua vida no São Paulo. Agora, deverá avançar em uma negociação.

O técnico Fernando Diniz, um dos seus principais defensores, se sentiu decepcionado com o atleta após a eliminação para o Mirassol. Depois disso, Pato ficou no banco de reservas contra Fortaleza e Vasco.

Na última partida, inclusive, Pato virou a última opção de ataque, atrás inclusive de Gonzalo Carneiro, afastado do futebol por mais de um ano.

Neste ano, Pato fez quatro gols em 13 jogos. No total das passagens pelo São Paulo, o atacante marcou 47 gols em 136 partidas.

