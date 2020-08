Pedido de namoro é interrompido pela PM durante festa clandestina na PB

Um flagrante, que ocorreu na orla de João Pessoa, tem tomado as redes sociais na manhã deste domingo (30). Um momento um tanto “romântico” foi interrompido por uma ação da Guarda Municipal (Guarda Civil Metropolitana – GCM) de João Pessoa na noite deste sábado (29), no busto de Tamandaré, orla da capital paraibana.

Um rapaz resolveu pedir uma menina em namoro e só não contava que momento seria interrompido por ninguém mais ninguém menos que “ozôme”.

O pedido aconteceu durante uma festa clandestina marcada para acontecer entre as praias de Cabo Branco e Tambaú. Após denúncias desse tipo de festa, que estaria acontecendo no local nas semanas anteriores, a GCM montou uma operação para impedir o evento.

As chamadas “batalhas do passinho” tem acontecido em praças e até mesmo na orla de João Pessoa. tudo de maneira clandestina e proibida por conta dos decretos relacionados a pandemia do novo coronavirus. De acordo com moradores da região as festas geram aglomeração e poluição sonora.

