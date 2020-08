“Pênis de verão”: onda de calor muda a aparência do membro. Entenda

Você já ouviu falar em “pênis de verão?”. Com as altas temperaturas da estação, algumas características podem mudar nos homens, incluindo seu órgão genital. De acordo com especialistas, o membro pode parecer maior durante a temporada mais quente do ano.

O termo “pênis de verão” foi criado por Tracy Moore, da MEL Magazine, em 2018. Na ocasião, ele observou que vários homens relataram mudanças no pênis devido ao calor.

Além disso, Moore conversou com o urologista Jamin Brahmbhatt, de Orlando, nos Estados Unidos, e tirou conclusões sobre o fenômeno. Apesar de confirmar que o verão pode mudar a aparência do órgão genital masculino, o especialista negou que o pênis cresça em meio às altas temperaturas.

“Verão ou inverno, o tamanho do seu pênis deve permanecer o mesmo”, garantiu. “Quando está frio lá fora, seu corpo tenta manter o calor interno e, portanto, as coisas podem parecer mais contraídas. Os vasos sanguíneos perto da pele se contraem para manter o calor interno. No entanto, esse tipo de regulação do calor corporal não deve afetar o tamanho total do seu pênis”, explicou ainda.

“Quando está quente lá fora, seu corpo tenta evaporar o calor através do suor”, emendou. Brahmbhatt alertou, ainda, para o fato de que, quando há calor, o corpo absorve mais água, “que em combinação com a transpiração faz parecer que seu corpo ou pele está inchada”. Portanto, a aparência de um pênis maior.

“Mas seu pênis não está realmente crescendo, a única coisa que muda no calor é a aparência dele”, frisou o urologista.

Para o Dr. Dudley Danoff, autor do livro Guia Definitivo Para a Saúde Sexual Masculina, a mudança tem a ver com o alargamento dos vasos sanguíneos. De acordo com ele, altas temperaturas tendem a fazer com que os vasos inchem até o limite, e isso traz a imagem de um pênis ereto “maior”.

“Há uma razão pela qual as pessoas não levam lua de mel para o Pólo Norte. Elas vão para o Havaí. Há uma razão pela qual uma banheira de hidromassagem é atraente para o romance”, declarou, de acordo com o jornal Mirror.

