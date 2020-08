Petecão agradece Tião Viana por ter tratado seu irmão da covid-19: ‘Solidário e prestativo’

À parte toda divergência política durante os anos de atuação no Legislativo e no Executivo, o senador Sérgio Petecão (PSD) resolveu usar as suas redes sociais para agradecer e exaltar o trabalho do médico e ex-governador do Acre pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Tião Viana.

Toda a história que Petecão considera como uma “oportunidade de melhor conhecer a essência das pessoas” iniciou quando seu irmão foi infectado pelo novo coronavírus e, em seguida, foi atendido e tratado pelo médico, que já foi seu rival político em outras épocas.

“A vida é assim: cada dia que passa temos uma nova oportunidade de conhecer melhor a essência das pessoas”, escreveu.

Na postagem, Petecão qualificou Tião como um médico solidário, competente e prestativo.

“Os últimos dias tem sido um dos maiores desafios minha vida. Meu irmão Xis, infelizmente, testou positivo para a COVID-19. Minha família e eu sentimos na pele a dor que é o enfrentamento desta doença traiçoeira. Em meio a tudo isso, veio a oportunidade de conhecer melhor o médico acreano, solidário e prestativo, Dr. Tião Viana. Agradeço publicamente por toda a dedicação que o Dr. Tião prestou ao meu irmão. Obrigado por ser um médico de referência em nosso estado e por se doar, com todo o profissionalismo, à nobre missão de salvar vidas”, continuou.

“Divergências políticas passadas devem ficar em seu devido lugar, no passado. Em momento algum o Dr. Tião Viana demonstrou qualquer dificuldade para dar toda assistência ao meu irmão. Por isso, agradeço a forma competente e dedicada de cuidar do Xis. Minha família e eu expressamos o nosso profundo agradecimento e sincera gratidão”, finalizou.

A declaração do atual senador mobilizou muitos internautas, que escreveram comentários positivos elogiando a sua atitude.

Petecão e a esposa também foram diagnosticados com o vírus no mês passado.

