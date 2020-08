PF acusado de matar filha de 2 meses será interrogado nesta segunda e pode ir a júri

A pequena Maria Cecilia Pinheiro, de apenas 2 meses, morreu em março do ano passado quando estava com o pai

O Policial Federal Dheymerson Cavalcante Gracino dos Santos, e a mãe dele, Maria Gorete Cavalcante, serão interrogados na manhã desta segunda-feira (24).

A audiência de instrução e julgamento do processo que apura a morte da criança Maria Cecilia Pinheiro de Souza, será realizada pela 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar, por meio de vídeo conferência.

O pai e a avó da criança foram denunciados pelo crime de homicídio qualificado, por motivo torpe, emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Antes do interrogatório dos réus, oito testemunhas, entre acusação e defesa, serão ouvidas pelo Juiz Alesson Braz.

A pequena Maria Cecilia Pinheiro, de apenas 2 meses, morreu em março do ano passado quando estava com o pai e a avó.

A causa do óbito foi broncoaspiração, ou seja, insuficiência respiratória e obstrução das vias aéreas causadas pela quantidade de leite artificial ingerido.

De acordo com o a denúncia, foi dado para criança uma dose 11 vezes maior de leite do que suportaria.

Na época, a mãe da criança, Micilene Souza, disse que o policial premeditou a morte da menina junto com a mãe dele porque não queriam pagar pensão alimentícia.

Depois da audiência, o Juiz Alesson Braz deve abrir o prazo para as alegações finais, que são os últimos argumentos da acusação e defesa.

Finalizado essa etapa será decidido se o pai e a avó da vítima serão levados ou não a júri popular.

